الرئيس الصيني : الوضع خطير وكورونا الجديد ينتشر بسرعة

أقر الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصا “يتسارع” ويضع الصين في “وضع خطر”.

وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر بمدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين وشخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

وأكد شي جيبينغ خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي (تتكون من سبعة أعضاء وتدير البلاد) ان الصين يمكنها “الانتصار في المعركة” ضد فيروس كورونا المستجد. بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وكان الرئيس الصيني دعا في أول تصريحات يدلي بها بشأن الفيروس الاثنين الماضي الى “القضاء” على الوباء بكل عزم.

وعقب تصريحاته فرض الحجر الصحي على مدينة ووهان مركز الوباء ومقاطعة خوبي التي تمثل المدينة مركزها،ومنع إثر ذلك نحو 56 مليون صيني من مغادرة مناطقهم حتى اشعار آخر.

المصدر: ا ف ب