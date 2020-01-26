قوى الأمن الداخلي تطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2020 - 06:44

قوى الأمن الداخلي تطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم

منذ 12 ساعة 25 January، 2020
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