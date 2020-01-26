محتجون يخلعون الحاجز الحديدي الذي يفصل ساحة رياض الصلح عن مقر الحكومة في وسط العاصمة #بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2020 - 06:44

محتجون يخلعون الحاجز الحديدي الذي يفصل ساحة رياض الصلح عن مقر الحكومة في وسط العاصمة #بيروت

منذ 12 ساعة 25 January، 2020
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