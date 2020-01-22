المسماري: رصدنا “دواعش” تسللوا إلى جنوب ليبيا قد تكون تركيا استجلبتهم

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، عن رصد عدد من مقاتلي تنظيم “داعش” تسللوا إلى الجنوب، مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.

وقال المسماري في تصريح اليوم الأربعاء: “في منطقة الجنوب الغربي تم رصد تسريب مجموعة من إرهابيي تنظيم داعش ونعتقد أن هذه المجموعة تم نقلها من سوريا عبر تركيا تحت إشراف المخابرات التركية في إطار محاولاتهم العودة إلى الجنوب الغربي الليبي من أجل تأمين خطوط مواصلات التنظيم من النيجر ومالي ودول أخرى ونقلهم نحو ليبيا”.

وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن “مخطط تركي خطير جدا وواضح”، مشيرا إلى أن المجموعات التي ظهرت مؤخرا في المنطقة المذكورة هي “مجموعات جديدة تم نقلها” إلى هناك.

وأضاف أن “الجيش الوطني الليبي” سيتعامل مع “هذا الخطر ومع كل من قدم العون ووفر ملاذات آمنة لهذه المجموعات”.

وأشار أيضا إلى رصد نقل مسلحين تابعين لـ”القاعدة” و”الإخوان المسلمين” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية إلى طرابلس ومصراتة ومدن تقع على الساحل الغربي الليبي.

وأشار المسماري، إلى أن مطار معيتيقة أصبح نقطة انطلاق للقوات التركية لاستهداف تجمعات “الجيش الوطني”.

وأكد أن “الجيش الوطني” دمر طائرة تركية حاولت مهاجمة قواته.

المصدر: وكالات