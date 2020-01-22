وزير الصحة استقبل مهنئين في بعلبك: علينا ان نعمل جميعا من أجل خدمة وصحة الإنسان

أمت وفود رسمية وشعبية، اليوم الاربعاء، دارة وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في بعلبك، لتهنئته بمنصبه الجديد.

وتحدث حسن أمام الوفود فقال: “غدا عند الساعة العاشرة صباحا سيتم التسليم والتسلم في وزارة الصحة، ومن خلال المواكبة الإعلامية ومتابعتي لنشاط معالي الوزير الدكتور جميل جبق، سنستند إلى الخطة التي وضعها بالتعاون مع فريق متخصص، وسنضيف إليها خبرتنا الصيدلانية والمخبرية والأكاديمية، بما يرفد هذه الخطة بأفكار جديدة”.

وأعرب عن أمله بأن “تتغير الظروف في البلد، وأن تستجيب الجهات والمؤسسات الدولية المانحة، ومؤسسات المجتمع الدولي إلى نداء الاستغاثة من كافة شرائح المجتمع اللبناني ومن النازحين السوريين الذين يستضيفهم لبنان، إضافة إلى كون من يعمل في القطاع الصحي يعلم بأن الوباء لا يمكن حصره في منطقة جغرافية محددة، لذا يجب أن نعمل جميعا من أجل خدمة وصحة الإنسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام