الجيش يقطع الطريق من السوديكو باتجاه وسط بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 21:12
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الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد جلستها الأولى في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون
الرئيس عون في مستهل جلسة الحكومة: دقة الأوضاع تتطلب جهوداً استثنائية وعلى الحكومة كسب ثقة المواطنين
الرئيس حسان دياب في جلسة الحكومة: هذه حكومة إنقاذ وطني ولكل اللبنانيين وليست حكومة فئة أو فريق
دياب في دردشة مع الصحافيين في السراي الحكومي: لإنجاز البيان الوزاري بأسرع وقت ونهجنا المالي والاقتصادي سيكون مختلفا
الرئيس نبيه بري في الأربعاء النيابي: الحكومة بما تمتلك من كفاءات قادرة على صياغة برامج للخروج من الأزمة
الرئيس بري: علينا التطلع إلى الأمام والوقت للعمل وليس للكلام وكلنا معنيون بإعطاء فرصة لحكومة الإنقاذ بعيداً عن الحسابات
وزير المال غازي وزني للمنار: عودة سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى ما كان عليه مرتبط بتدفق أموال كبيرة على لبنان
وزير الصناعة عماد حب الله للمنار: لن يكون هناك قيامة صحيحة للصناعة إذا لم نقم بما يلزم
وزير الصحة حمد حسن للمنار: نحن لا نمثل الأحزاب بل تطلعات مجتمعنا وشبابنا وحزبي هو لبنان
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر للمنار: لن أعد اللبنانيين بالكهرباء خلال شهر أو شهرين ولكن سأعمل جاهداً على ذلك
وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى للمنار: الحكومة لن توفر جهدا لخدمة كل اللبنانيين ولإنقاذ الوضع الاقتصادي وحماية الثروات
نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر: سأبذل جهدي في مجلس الوزراء لتحقيق مطلب مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة
الشيخ عبد الأمير قبلان يتمنى أن تقرن الحكومة القول بالفعل وتنقذ لبنان من أزماته وتنهض بالاقتصاد وتحقق الاستقرار السياسي
مواجهات في وسط بيروت بين قوة مكافحة الشغب ومتظاهرين يحاولون إزالة العوائق واقتحام محيط مجلس النواب
الرئيس الفرنسي من الأراضي الفلسطينية المحتلة: باريس ستفعل كل شيء لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته العميقة
ايمانويل ماكرون: يهمنا ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً وأن يتم تخفيف التصعيد العسكري في المنطقة
الرئاسة الإيرانية تقول إن إرسال فرنسا لحاملة الطائرات إلى منطقة الخليج لن يسهم في استقرار المنطقة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يدعو الدول الأوروبية إلى تجنب خطأ الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي
الشيخ روحاني: نقول لألمانيا وبريطانيا وفرنسا إذا أخطأتم ونقضتم التزاماتكم النووية فعليكم تحمل التبعات
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أوروبا لم تستطع الوقوف أمام أطماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ظريف: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا باعت بقايا الاتفاق النووي للحد من زيادة رسوم واشنطن على السلع الأوروبية
"CNN" عن مسؤول في الجيش الأميركي: نقل جنود أميركيين إضافيين أصيبوا في قاعدة عين الأسد للعلاج في ألمانيا
الرئاسة العراقية: الرئيس برهم صالح التقى نظيره الأميركي دونالد ترامب في "دافوس" وبحث معه خفض القوات الأجنبية في البلاد
ترامب يعلن من "دافوس" أن واشنطن ستضيف دولاً جديدة على قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة
ترامب: ما يجري في الكونغرس بخصوص العزل خدعة ولم أرتكب أي جرم والديمقراطيون ليسوا على القدر المطلوب من النزاهة
الجيش السوري يرد على اعتداءات الإرهابيين على الأحياء السكنية في مدينة حلب ويدمر عدداً من منصات الإطلاق ومدافع الهاون
حماس: قيام العدو بقتل 3 فلسطينيين بدم بارد على مشارف غزة جريمة تستوجب كسر الصمت الدولي والعمل على إنهاء الحصار
وزير الخارجية التركي: نبذل جهدنا للوصول إلى هدنة مستمرة في ليبيا وتسريع وتيرة المسار السياسي وصولاً لتسوية كاملة
سلطنة عمان تعتبر أنّ أطراف مؤتمر برلين اجتمعوا لحماية مصالحهم وليس لحل النزاع الليبي
السفارة السعودية في واشنطن تنفي التقارير الإعلامية حول قرصنة هاتف مالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس
مصر: أجهزة الأمن توقف ستة أشخاص بتهمة الاعداد لتظاهرات في الذكرى التاسعة لثورة 25 كانون الثاني/يناير
الخارجية الصينية تقول إن بكين لن تشارك في محادثات خفض الأسلحة النووية مع روسيا والولايات المتحدة في موسكو
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 17 والمصابين إلى 444 شخصاً
منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاً في جنيف لدراسة إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي فيروس كورونا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الجيش يقطع الطريق من السوديكو باتجاه وسط بيروت
منذ 33 mins
22 January، 2020
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