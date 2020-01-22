الجيش يقطع الطريق من السوديكو باتجاه وسط بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 21:12

الجيش يقطع الطريق من السوديكو باتجاه وسط بيروت

منذ 33 mins 22 January، 2020
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