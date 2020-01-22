دياب عرض مع فهمي وعكر الاوضاع الأمنية في البلاد

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مساء اليوم، في السراي الحكومي، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها قوى الأمن للمحافظة على الأمن.

عكر

ثم استقبل نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر.

عبد الصمد

كما استقبل وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، التي أوضحت للاعلاميين أنها ناقشت مع “دولة الرئيس موضوع وزارة الإعلام وخطة العمل المنوي القيام بها، وأنها أتت للعمل في حكومة مستقلة تعتمد البرامج وعنصر التكنوقراط البارز بين اعضائها”.

وأشارت إلى أنها “مستقلة سميت من قبل دولة الرئيس دياب”، وقالت: “لم يتم البحث في موضوع تعيينات تلفزيون لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام