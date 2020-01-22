قطع طريق عين المريسة ورمي حجارة على السيارات المارة من جسر الجميزة باتجاه المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 21:12

قطع طريق عين المريسة ورمي حجارة على السيارات المارة من جسر الجميزة باتجاه المرفأ

منذ 52 mins 22 January، 2020
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