سرايا القدس: الشهيد أبو العطا أشرف على قنص الضابط الصهيوني عام 2019

أكد “الناطق العسكري باسم سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين أبو حمزة أن “عملية بيت ليد البطولية باتت انموذجا يحتذى به في العمل المقاوم وأسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني، في الوقت الذي كان البعض يلهث وراء الحل السلمي مع هذا المحتل الغاصب”.

وقال ابو حمزة الاربعاء “تمر ذكرى بيت ليد(قبل 25 عاما) حاملة معها ذكرى مرور عام على عملية القنص البطولية التي نفذها مجاهدو سرايا القدس مستهدفين ضابطاً صهيونياً كان يعتدي بالرصاص الحي على أبناء شعبنا في مسيرات العودة السلمية شرق المحافظة الوسطى”.

وكشف أبو حمزة أن “الشهيد القائد بهاء أبو العطا كان على رأس غرفة عمليات سرايا القدس في متابعة لحظية لمجريات عملية القنص منذ الرصد وحتى التنفيذ وذلك في حرص كبير من القيادة على وجوب أن يذوق العدو من ذات الكأس التي أذاقها لشعبنا”.

وجدد أبو حمزة “العهد لأبناء الشعب الفلسطيني أن نبقى المدافعين عنهم والدرع الحامي لهم”، وأكد ان “مجاهدي السرايا ما زالت وستبقى على الزناد وسنظل حاضرين في كل ميدان نذود عن شعبنا وأقصانا وأسرانا”.

المصدر: فلسطين اليوم