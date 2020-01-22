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January 22 2020 - 19:28

وزراء الحكومة الجديدة بالصور

منذ 27 mins 22 January، 2020
الحكومة الجديدة
لبنان

الرئيس دياب

الوزير حمد حسن
الوزير حمد حسن

 

الوزير حب الله
الوزير عماد حب الله

 

الوزير ريمون غجر
الوزير ريمون غجر

 

الوزير غازي وزني
الوزير غازي وزني

 

الوزير حواط
الوزير طلال حواط

 

الوزير قطار
الوزير دميانوس قطار

 

الوزير عماد مرتضى
الوزير عماد مرتضى

 

الوزير مجذوب
الوزير طارق مجذوب

 

الوزير مشرفية
الوزير رمزي مشرفية

 

الوزير نجار
الوزير ميشال نجار

 

الوزير ناصيف حتي
الوزير ناصيف حتي

 

الوزير نعمة
الوزير راوول نعمة

 

الوزير محمد فهمي
الوزير محمد فهمي

 

الوزيرة اوهانيان
الوزيرة فارتينيه اوهانيان

 

الوزيرة عبد الصمد
الوزيرة منال عبد الصمد

 

الوزيرة شريم
الوزيرة غادة شريم

 

الوزيرة عكر
الوزيرة زينة عكر

 

الوزيرة ماري كلود نجم
الوزيرة ماري كلود نجم

 

الوزيرة يمين
الوزيرة لميا يمين

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