رئيس منظمة التجارة العالمية يستبعد إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة

استبعد رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، اليوم الأربعاء، أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من المنظمة في المستقبل القريب، مشيرا إلى مسائل كثيرة ترغب واشنطن بحثها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال أزيفيدو لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال عما إذا ما كانت واشنطن تريد الانسحاب:” “لا، وإلا لما تواصلت”.

وأضاف أزيفيدو” “لدى واشنطن الكثير من الموضوعات التي ترغب بحثها مع منظمة التجارة العالمية”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن أزيفيدو سيزور واشنطن قريبا، لبحث “تغييرات مذهلة” تطال منظمة التجارة العالمية.

هذا وتستضيف سويسرا في الفترة 21-24 كانون الثاني/يناير الجاري، فعاليات منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي في يوبيله الخمسين.

المصدر: وكالة سبوتنيك