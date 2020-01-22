عثمان التقى وفدا من قوى الامن المتقاعدين ندد بالعنف ضد العناصر الامنية اثناء مكافحتهم الشغب

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في ثكنة الحلو، وفدا من عناصر قوى الأمن الداخلي المتقاعدين الذين نددوا بأعمال العنف التي تعرض لها عناصر قوى الامن الداخلي في أثناء قيامهم بمكافحة أعمال الشغب، واستنكروا وشجبوا هذه الاعتداءات، ورفضوا “تحول الحراك الذين كانوا أول المشاركين فيه والداعمين له الى ساحة صراع”، واعتبروا “التعدي على العناصر عملا مهينا في حق المؤسسة التي تحمي المواطنين”. وأكدوا “تضامنهم مع المؤسسة، ورفضهم كل محاولات تشويه صورة عناصرها”، مستنكرين “كل الاعتداءات على العناصر سواء أكان لفظيا أم جسديا”، مؤكدين وقوفهم إلى “جانب زملائهم في الخدمة الفعلية، وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة، من منطلق كونهم لا يزالون في الاحتياط”، وقدروا التضحيات الجسام التي يقدمها العناصر في سبيل الحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار”.

وشكر اللواء عثمان المتقاعدين على ما بدر من كلام تجاه المؤسسة الأمنية، وأكد مجددا أن “التظاهر السلمي مصون بالدستور، وعلى كل اللبنانيين الغيارى على حريتهم وحرية تعبيرهم ان يبقوا مثل لبنان الديموقراطي أمام العالم، من جهة التعبير السلمي، وعليهم ان يقفوا في وجه كل من يحاول ضرب حراكهم وتعديله عن مساره الديموقراطي، حتى ولو كان مباشرا في أثناء عملية حفظ الأمن والنظام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام