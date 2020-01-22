مباحثات سورية إيرانية للبحث بالتعاون في مجال التعليم

عقدت في العاصمة السورية دمشق الاربعاء مباحثات برئاسة وزير التربية عماد العزب ووزير التربية والتعليم الإيراني محسن حاجي ميرزائي ركزت على سبل تطوير التعاون بين سورية وايران في المجال التربوي ولا سيما ترميم المدارس وطباعة الكتب وتطوير ودعم التعليم المهني والتقني.

وأشار العزب إلى أن “زيارة الوفد الإيراني تأتي لمتابعة واستكمال تبادل الخبرات والمعارف بين البلدين”، ولفت الى أنه “تم الاتفاق على الخطوط العريضة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتضمن أفضل الوسائل والسبل لتطوير أساليب التربية والتعليم من خلال تبادل الخبرات والزيارات بين البلدين”.

بدوره، لفت ميرزائي إلى “استعداد بلاده لوضع جميع الإمكانيات المتاحة لديها لتقديم الدعم لسورية في مجال تأليف وتطوير الكتب الخاصة بإعداد المعلمين والمساهمة بترميم المدارس ودعم التعليم بمختلف فروعه”، ونوه “بأهمية الزيارة في تبادل الرؤى والخبرات والافكار بما يحقق مصلحة الشعبين”.

المصدر: سانا