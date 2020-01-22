الشيخ قيس الخزعلي: الاحمق ترامب يريد السيطرة على النفط ونحن نقول له “في العراق شعب أبي لا يمكن أن يُحتل” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 17:42

الشيخ قيس الخزعلي: الاحمق ترامب يريد السيطرة على النفط ونحن نقول له “في العراق شعب أبي لا يمكن أن يُحتل”

منذ 8 mins 22 January، 2020
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