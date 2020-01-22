اعتداءات مروعة تعرض لها أسير قاصر فلسطيني من قبل العدو الاسرائيلي

أكدت “هيئة شؤون الاسرى والمحررين” في فلسطين أن “الأسير القاصر قصي أبو حتة (17 عاما) من الخليل تعرض لاعتداءات مروعة من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال عملية اعتقاله”.

ورصدت الهيئة في تقرير صدر عنها الأربعاء “شهادة الأسير أبو حتة والتي يروي من خلالها تفاصيل اعتقاله المروعة والاعتداء الذي تعرض له على يد المستوطنين”.

ونقلت الهيئة “الإفادة كاملة للفتى أبو حتة والقابع حالياً في مركز توقيف عتصيون”، وأوضحت أنه “تم اعتقال القاصر أبو حتة بتاريخ 18 كانون الثاني من العام الجاري بالقرب من الحرم الابراهيمي أثناء توجهه للصلاة”، واضافت “خلال تواجده بالطريق هاجمه أحد المستوطنين بدون أي مبرر وتحرش به ومن ثم مرت مجموعة من المستوطنين بجانب الطريق وقاموا بالالتفاف حول الفتى وتهديده واخافته”.

وأشارت الهيئة أن “عددا كبيرا من الجنود هاجموا الفتى أبو حتة واعتدوا عليه بالضرب المبرح بدعوى محاولته طعن أحد المستوطنين، ومن ثم أجبروه على الجلوس على ركبتيه وتركه في العراء والبرد الشديد لثلاث ساعات متواصلة”، وتابعت “طوال تواجده على جانب الطريق لم يتوقف الجنود عن شتمه واهانته كما وقاموا بنزع ملابسه وتركه بقميص خفيف يرتجف تحت المطر”.

وأضافت الهيئة أنه “فيما بعد، جرى نقل القاصر أبو حتة إلى مركز الشرطة بمستوطنة كريات أربع لاستجوابه، وبعد التحقيق معه نُقل إلى مركز توقيف عتصيون حيث يقبع الآن”، وتابعت “قبل دخول الفتى إلى المعتقل تعمد أحد الجنود استفزازه ورش وجهه بالماء البارد”.

وأكدت الهيئة أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن بالتنكيل بالأسرى والمعتقلين وخاصة الأطفال منهم وتتعمد اهانتهم وإذلالهم أثناء عملية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق الاسرائيلية، بشكل يخالف كافة المواثيق الأخلاقية التي كفلتها إتفاقية حقوق الطفل”.

المصدر: فلسطين اليوم