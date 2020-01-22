القوى الامنية تستخدم خراطيم المياه باتجاه المحتجين الذين يرمون الحجارة على العناصر عند أحد مداخل مجلس النواب وسط #بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2020 - 17:40

القوى الامنية تستخدم خراطيم المياه باتجاه المحتجين الذين يرمون الحجارة على العناصر عند أحد مداخل مجلس النواب وسط #بيروت

منذ 38 mins 22 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة