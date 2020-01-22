المستشارة الألمانية والرئيس الصيني يناقشان تنفيذ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

بحثت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل والرئيس الصيني، شي جين بينغ تنفيذ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء: “ناقش الطرفان تنفيذ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 كانون الثاني/يناير 2020: وعد الرئيس شي بالدعم”.

كما بحث الجانبان العلاقات السياسية والاقتصادية بين ألمانيا والصين، وقضايا التجارة الدولية، إلى جانب علاقات الاتحاد الأوروبي والصين.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك