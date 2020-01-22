ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد بالصين إلى 17 شخصا

أعلنت لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية، حيث تم تسجيل تفشي المرض، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات في جمهورية الصين الشعبية بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا قد ارتفع إلى 17.

وحتى الآن، انتشر الفيروس في 25 مقاطعة ومدينة مركزية التبعية، وبلغ عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد 473 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين في مقاطعة هوبي فقط إلى 444 شخصا.

هذا وكان قد اعلن نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية بالصين، لي بن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين، بلغ 9 أشخاص.

ويذكر أنه في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أبلغت السلطات الصينية عن تفشي الالتهاب الرئوي، غير المعروفة نشأته، وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وتتعلق الحالات الأولى بسوق المأكولات البحرية.

وأثبت الخبراء أن العامل المسبب للمرض كان نوعًا جديدًا من فيروس كورونا – “إن سي أو في- 2019” .

وانتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما واكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا. وأكدت السلطات الصينية رسمياً، أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر.

يذكر أن فيروسات كورونا (التاجي) هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965. وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.

المصدر: وكالة سبوتنيك