ظريف: اوروبا جعلت ترامب أكثر طمعاً

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن اوروبا لم تستطع الوقوف أمام اطماع الرئيس الاميركي ترامب قائلاً إن “اوروبا ببيعها شرفها جعلت ترامب أكثر طمعاً”. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اشار ظريف الى الاجراء الأخير للدول الاوروبية الثلاث بتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي، قائلاً “إنني آسف لتكرار ما قلته سابقا؛ إنه حينما باعت الدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا) الاسبوع الماضي بقايا الاتفاق النووي للحد من (زيادة) رسوم (حكومة) ترامب (على السلع الاوروبية المستوردة)، حذّرتُ بأن هذا الأمر سيجعله (ترامب) أكثر طمعاً. بعد بيع الشرف وفقدان كل ركيزة واساس اخلاقي وقانوني، جرى طرح تهديد اخر في مجال الرسوم.”

ووجه وزير الخارجية الايراني النصيحة لاوروبا بالقول “لقد كان من الافضل لاوروبا أن تظهر اداء افضل في مجال ممارسة السيادة.” وجاءت اشارة ظريف الى التهديدات الجديدة التي اطلقها ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي والذي حذر الدول الاوروبية بانه “إن لم يحصل اتفاق معها فإن الرسوم على واردات السيارات من اوروبا ستكون خيارا جيدا”.

المصدر: ارنا