اللواء عثمان من دار الفتوى: القوى الأمنية لم تدخل الى داخل مسجد محمد الأمين

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في حضور أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي إمام مسجد محمد الأمين، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي اطلع سماحته على مجريات الأمور التي حصلت أمام مسجد محمد الأمين، في وسط بيروت مساء يوم السبت الفائت.

واكد اللواء عثمان للمفتي دريان أن ما يشاع من انتهاك لحرمة المسجد عار من الصحة، والقوى الأمنية لم تدخل الى داخل المسجد، وهي حريصة على دور العبادة وعلى أن لا تكون مكانا للاعتداء على قوى الأمن الداخلي.

وشدد على أن قوى الأمن الداخلي كانت ولا تزال وستبقى في خدمة المواطنين والحفاظ على امنهم وسلامة تحركهم في كل المناطق اللبنانية، كما اكد أن خروج المتظاهرين من المسجد تم بمواكبة قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المعنيين في دار الفتوى بإشراف إمام المسجد. مشيرا الى أن المتظاهرين هم أبناؤنا ولو اخطأ البعض منهم.

واستقبل مفتي الجمهورية سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وتم التشديد على توطيد العلاقات وسبل التعاون بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام