صالحي: بيان الترويكا الأوروبية يثبت عجزها وعدم حكمتها

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي أن بيان الترويكا الاوروبية يثبت عدم قدرتها على مواجهة المطالب الأمريكية. وقال صالحي الاربعاء لوكالة “ارنا” الايرانية إنه “فيما يتعلق ببيان الترويكا الأوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) حول آلية فض الخلاف في الاتفاق النووي فإن هذا البيان اثبت عجز الاوروبيين وعدم حكمتهم”. وفيما يتعلق بمطالبة عوائل ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة حول الشفافية في دراسة حيثيات الحادث، صرّح صالحي أن “الامام السيد علي الخامنئي وكذلك رئيس الجمهورية أمرا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة حيثيات الحادث”، مشيراً الى أن “هناك الكثير من الاسئلة يجب الاجابة عليها وتستغرق وقتاً”.

واعتبر دراسة حيثيات وقوع الحادث بأنها قضية فنية، قائلاً إن “اتخاذ القرار في اوقات الأزمات امر مهم جداً وبالتأكيد إن اتخاذ هكذا قرارات يختلف عما هو في الأوضاع العادية، لذا يجب وضع آلية معينة للحيلولة دون تكرارها واعلان نتائجها”.

المصدر: ارنا