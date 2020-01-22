اليمن: سلسلة غارات على صنعاء وإصابة طفلين بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان بالحديدة

شن طيران العدوان السعودي الاميركي على اليمن سلسلة غارات على محافظة صنعاء، فيما أصيب طفلان بجروح بليغة جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في محافظة الحديدة التي تواصلت فيها خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر يمني “إصابة طفلين بجروح بليغة نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية الجربة العليا بمديرية الدريهمي المحاصرة بمحافظة الحديدة”، وأفاد أن “قوى العدوان استهدفت مدينة الدريهمي المحاصرة بقذائف الهاون وقصفت بأكثر من 15 قذيفة هاون وبالرشاشات المختلفة قرية الشجن في أطراف المدينة”.

وأوضح المصدر أن “قوى العدوان استهدفت شارعي الخمسين وصنعاء ومدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة بالرشاشات، كما استهدفت شارع الخمسين بمختلف أنواع الأسلحة وثلاث قذائف هاون”، وأشار إلى أن “قوى العدوان أطلقت صاروخين موجهين على منازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، كما استهدفت المنطقة بالرشاشات”.

وذكر المصدر أن “طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء”.

المصدر: موقع انصار الله