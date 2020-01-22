حماس: لوضع حد لتغول الاحتلال الاسرائيلي على الدم الفلسطيني وإنهاء حصار غزة

وصف الناطق باسم حركة “حماس” في فلسطين فوزي برهوم “قتل الاحتلال الفلسطينيين الثلاثة شرق قطاع غزة الليلة الماضية جريمة بشعة، وشكل من أشكال الإجرام والإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يمارسه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني على مدار عقود من الزمن”.

وذكر برهوم في حديث له الاربعاء أنه “في الوقت الذي يستقبل فيه قادة الاحتلال العديد من رؤساء وزعماء العالم للمشاركة في إحياء ذكرى ما يسمى بالمحرقة الهولوكوست، تقتل الدبابات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين بدم بارد شرق القطاع”.

ولفت برهوم الى أن “الاحتلال يتستر خلف روايات كاذبة للتهرب من المسؤولية”، وشدد على أن “هذه الجرائم تستوجب من المنظومة الدولية والحقوقية والإنسانية كافة كسر حالة الصمت ووضع حد لتغول الاحتلال على الدم الفلسطيني والعمل على إنهاء حصار غزة”.

وأوضح برهوم أن “هذه الجريمة تمثل رسالة لكل الذين قدموا اليوم إلى الكيان الصهيوني أن قيادات هذا الكيان لا يجيدون إلا لغة القتل وأياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين الأبرياء”.

المصدر: فلسطين اليوم