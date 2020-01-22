6 أعراض لـ”الفيروس الصيني” الفتاك تستدعي الحذر

ينتشر فيروس كورونا الجديد بسرعة عبر الصين وأجزاء أخرى من آسيا، ومع تأكيد العديد من الإصابات بالفيروس المعدي، يجب التعرف على أعراض المرض الفتاك.

يمكن أن يختلف فيروس كورونا في شدته، حيث يسبب أمراض الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلات البرد الشائعة، وأمراض الجهاز التنفسي السفلي، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، ويمكن أن يصبح الفيروس مميتا، لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة ولدى الرضع وكبار السن.

إذن، ما هي علامات المرض التي يجب تداركها؟

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، أن أعراض فيروس كورونا تشمل:

• سيلان الأنف.

• صداع الرأس.

• السعال.

• التهاب الحلق.

• الحمى.

• شعور عام بالتوعك.

وتضيف CDC أن اثنين من فيروسات كورونا البشرية: MERS-CoV وSARS-CoV، يسببان أعراضا حادة. وتوضح بالقول: “عادة ما تشمل أعراض MERS: الحمى والسعال وضيق التنفس، الذي يتطور في الغالب إلى الالتهاب الرئوي. أما أعراض SARS، فغالبا ما تتضمن الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، التي عادة ما تتطور إلى الالتهاب الرئوي.

ولم يُبلّغ عن أي حالات إصابة بـ SARS في أي مكان من العالم، منذ عام 2004.

ويُعتقد أن فيروس كورونا نشأ في سوق المأكولات البحرية في ووهان الصينية.

المصدر: روسيا اليوم