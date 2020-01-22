الرئيس عون للحكومة الجديدة: مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 13:44

الرئيس عون للحكومة الجديدة: مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين

منذ 1 ساعة 22 January، 2020
الحكومة الجديدة
لبنان

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء “مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الاهداف التي يتطلعون اليها سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة”.

ودعا إلى “ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية والعمل على طمأنة اللبنانيين الى مستقبلهم”.

وأضاف”لقد سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة”.

ودعا الرئيس عون إلى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فاتنا خلال الأسابيع الماضية”.

وشكل مجلس الوزراء لجنة إعداد البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وعضوية نائب رئيس الحكومة، ووزراء المالية والخارجية والعدل والاقتصاد والبيئة والتنمية الادارية، والاعلام، الشباب والرياضة، والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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