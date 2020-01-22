قواعد تسمح بالبقاء بصحة جيدة في المدن الكبيرة

تحدث ديفيد أغوس المتخصص بالأورام ومؤسس معهد “لورنس ج. إليسون” للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا، وهو الطبيب الذي أشرف على علاج ستيف جوبس، في مقابلة مع موقع موس.رو، عن القواعد التي تسمح للناس بالبقاء بصحة جيدة في المدن الكبيرة.

نصح الطبيب بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، في الغابة أو في الحديقة، وكذلك بالحركة بشكل أكثر.

وشدد قائلاً: “إننا نعيش في الواقع على حساب تقلصات العضلات. لذلك، فإن الحركة من أجل الصحة ضرورية للغاية”.

يذكر أغوس أيضًا بأهمية الراحة، ونصح بأخذ قسط من الراحة نصف ساعة على الأقل يوميًا. ووفقا له، من الضروري أخذ وقت من الراحة للقراءة أو النظر من النافذة فقط، من أجل تقليل مستوى التوتر المتراكم خلال اليوم.

وكذلك من قواعد العيش في المدينة، مراعاة النظام، ونصح الطبيب بالأكل ثلاث مرات في اليوم. “إن تناول وجبة خفيفة يمكن أن يغير الأيض”.

وأوضح أغوس ان: “وبالتالي يزيد الوزن ويقل نشاط الدماغ”.

وأشار الطبيب أيضًا إلى ضرورة الذهاب إلى النوم والاستيقاظ بشكل منتظم.

المصدر: سبوتنك