وفد من الكونغرس الأميركي يزور شمال سيناء

أفاد متحدث باسم القوات المسلحة المصرية الأربعاء، بقيام وفد من الكونغرس الأميركي بزيارة شمال سيناء. وبحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد “قام 6 من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بزيارة لمنطقة شمال سيناء”. وأوضح البيان أن برنامج الزيارة اشتمل على لقاء محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش.

وأضاف البيان بأن أفراد الوفد الأميركي “أشادوا بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الأصعدة في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب، وكذلك بجهود القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء فضلاً عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالي شمال سيناء”. وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي “في ضوء تدعيم العلاقات المصرية الأميركية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية