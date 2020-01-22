وصول رئيس الحكومة حسان دياب الى السراي الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 13:44
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الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد جلستها الأولى في القصر الجمهوري في بعبدا بعد التقاط الصورة التذكارية
رئيس الجمهورية يدعو في مستهل جلسة الحكومة إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية
الرئيس ميشال عون: دقة الأوضاع تتطلب جهوداً استثنائية وعلى الحكومة كسب ثقة المواطنين
الرئيس عون يدعو إلى عقد جلسات متتالية للحكومة لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فات خلال الأسابيع الماضية
الرئيس حسان دياب خلال جلسة الحكومة: هذه حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة فئة أو فريق بل هي حكومة كل اللبنانيين
الرئيس دياب في دردشة مع الصحافيين في السراي الحكومي: ستكون هناك جلسات متتابعة لصياغة البيان الوزاري لإنجازه بأسرع وقت
الرئيس دياب: نهج الحكومة المالي والاقتصادي سيكون مختلفاً عن سابقاتها والحراك معه حق بالشق المطلبي لكن السلبية لا تخدمه
الرئيس دياب: التقيت العديد من السفراء الأجانب الذين طلبوا موعداً خلال فترة التأليف وجميعهم أبدوا استعداداً للتعاون
مجلس الوزراء شكل لجنة لصياغة البيان الوزاري برئاسة الرئيس دياب وأول جلسة لها يوم الجمعة المقبل في السراي الحكومي
أعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري: وزراء الدفاع والمالية والخارجية والإعلام والعدل والاقتصاد والبيئة
أعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري: وزراء العمل والشباب والرياضة والصناعة والشؤون الاجتماعية
الرئيس نبيه بري لدى مغادرته قصر بعبدا: الإعلام غير متفائل اليوم لكن أنا متفائل بالحكومة الجديدة
وزير الصحة حمد حسن للمنار: نحن مع الحراك بمبادئه النبيلة ولا نمثل الأحزاب بل تطلعات مجتمعنا وشبابنا وحزبي هو لبنان
وزير الصناعة عماد حب الله للمنار: لن يكون هناك قيامة صحيحة للصناعة إذا لم نقم بما يلزم
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر للمنار: لن أعد اللبنانيين بالكهرباء خلال شهر أو شهرين ولكن سأحاول جاهداً على ذلك
الشيخ عبد الأمير قبلان يتمنى أن تقرن الحكومة القول بالفعل وتنقذ لبنان من أزماته وتنهض بالاقتصاد وتحقق الاستقرار السياسي
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية: نتطلع للعمل مع الرئيس دياب وحكومته ودعم برنامج الإصلاح
CNN عن مسؤول في القيادة المركزية للقوات الأميركية: نقل جنود أميركيين إضافيين أصيبوا في قاعدة عين الأسد للعلاج في ألمانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأراضي الفلسطينية المحتلة: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي أبداً
الرئاسة الإيرانية: إرسال فرنسا لحاملة الطائرات إلى الخليج الفارسي لن يسهم في استقرار المنطقة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أوروبا لم تستطع الوقوف أمام أطماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ظريف: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا باعت الأسبوع الماضي بقايا الاتفاق النووي للحد من زيادة رسوم واشنطن على السلع الأوروبية
سانا: استشهاد 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء اعتداء الإرهابيين بالقذائف الصاروخية على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة بحلب
مندوب سوريا بالأمم المتحدة بشار الجعفري: استعادة الجولان المحتل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي ستبقى أولوية لدمشق
مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف الليبية إلى العمل للتوصل سريعاً إلى وقف لإطلاق النار
وزير الخارجية التركي: نبذل جهدنا للوصول إلى هدنة مستمرة في ليبيا وتسريع وتيرة المسار السياسي وصولاً لتسوية كاملة
وكالة الأنباء الألمانية: حلف الناتو يبدي استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا
سلطنة عمان تعتبر أنّ أطراف مؤتمر برلين اجتمعوا لحماية مصالحهم وليس لحل النزاع الليبي
الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون محاولة تسلل لقوى العدوان السعودي الأميركي شرق مدينة التحيتا بالحديدة
الغارديان: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول شخصياً عن اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت بأغلبية 53 صوتاً لاعتماد إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب
بكين تحذر من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد وتعلن ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 9 وإصابة 440 آخرين داخل الصين
أنقرة تؤكّد عدم وجود أي مريض مصاب بفيروس كورونا في تركيا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
وصول رئيس الحكومة حسان دياب الى السراي الحكومي
منذ 1 ساعة
22 January، 2020
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