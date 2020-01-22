النائب حسين: نتمنى لو أن القيمين أخذوا في الاعتبار تمثيل عكار

أمل رئيس “الحركة الشعبية اللبنانية” النائب مصطفى حسين في أن يشكل “تأليف الحكومة الجديدة فرصة للانقاذ، بعدما بلغ البلد أخطر الأوضاع وأصعبها”.

وتمنى أن “تتكلل مهمة الفريق الحكومي الجديد بالنجاح لما فيه مصلحة لبنان”، تمنى لو أن “القيمين أخذوا في الاعتبار تمثيل عكار كمحافظة أساسية وكبيرة بكفاءات أبنائها، والعلويين كطائفة قدمت الكثير للبنان وتذخر بالطاقات والنجاحات”.

وناشد الجميع “العمل يدا واحدة والتعالي عن الخلافات التي شهدناها أخيرا ليتمكنوا من انتشال لبنان من الهاوية التي وصل اليها، وخصوصا أن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل التأخير والمماطلة بعدما بات مهددا بلقمة عيشه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام