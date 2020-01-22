بيدرسون يزور موسكو ودمشق ويلتقي لافروف وشويغو

أعلنت المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جينيفر فينتون، عن اعتزام المبعوث الأممي غير بيدرسون، زيارة موسكو في نهاية الأسبوع الجاري وعقد مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو. وقالت فينتون لوكالة سبوتنيك في هذا الصدد “لدى السيد بيدرسون لقاءات في وقت لاحق هذا الأسبوع في موسكو مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين. يقوم المبعوث الخاص بزيارة دمشق الأسبوع القادم. وفي التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير سيدلي بإحاطة في مجلس الأمن الدولي”.

المصدر: سبوتنيك