رئيس الحكومة حسان دياب يصل الى السرايا الحكومية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 11:38

رئيس الحكومة حسان دياب يصل الى السرايا الحكومية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 37 mins 22 January، 2020
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