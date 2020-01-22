رئيس الحكومة حسان دياب يصل الى السرايا الحكومية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 11:38
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تشكيلة الحكومة: زينة عكر نائب للرئيس ووزيرة للدفاع، محمد فهمي للداخلية والبلديات، غازي وزني للمال
تشكيلة الحكومة: ناصيف حتي للخارجية، طلال حواط للاتصالات، ماري كلود نجم للعدل، ميشال نجار للأشغال العامة والنقل
تشكيلة الحكومة: لميا يمين للعمل، رمزي مشرفية للسياحة والشؤون الاجتماعية، فارتي أوهانيان للشباب والرياضة
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تشكيلة الحكومة: غادة شريم للمهجرين، منال عبد الصمد للإعلام، ريمون غجر للطاقة والمياه
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سانا: استشهاد 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء اعتداء الإرهابيين بالقذائف الصاروخية على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة بحلب
مندوب سوريا بالأمم المتحدة بشار الجعفري: استعادة الجولان المحتل بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي ستبقى أولوية لدمشق
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الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون محاولة تسلل لقوى العدوان السعودي الأميركي شرق مدينة التحيتا بالحديدة
الغارديان: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول شخصياً عن اختراق هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت بأغلبية 53 صوتاً لاعتماد إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب
وزارة الصحة الصينية: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 9 وتأكيد 440 إصابة بالفيروس داخل البلاد
أنقرة تؤكّد عدم وجود أي مريض مصاب بفيروس كورونا في تركيا
مجموعة بوينغ تعلن أنّ طائرات "737 ماكس" لن تعاود التحليق قبل منتصف عام 2020 بعد الكارثتين اللتين أوقعتا 346 قتيلاً
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
رئيس الحكومة حسان دياب يصل الى السرايا الحكومية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 37 mins
22 January، 2020
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