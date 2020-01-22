بدء الجلسة الأولى للحكومة اللبنانية الجديدة في القصر الجمهوري في بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2020 - 11:38

بدء الجلسة الأولى للحكومة اللبنانية الجديدة في القصر الجمهوري في بعبدا

منذ 47 mins 22 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة