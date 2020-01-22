مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا يعتزم زيارة موسكو نهاية الأسبوع الجاري ولقاء وزير الخارجية ووزير الدفاع (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 11:38

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا يعتزم زيارة موسكو نهاية الأسبوع الجاري ولقاء وزير الخارجية ووزير الدفاع (سبوتنيك)

منذ 57 mins 22 January، 2020
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