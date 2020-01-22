السيسي يعقد جلسة مغلقة مع رئيس وزراء بريطانيا حول ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جملة من القضايا الإقليمية والوضع ليبيا، وذلك في مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن اللقاء شهد مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، موضحا أن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن اللقاء تطرق لاستعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن آخر تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا، حيث تم التوافق حول حشد الجهود بين مصر وبريطانيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية.

كما التقى السيسى مع الأمير وليام دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا في مقر قصر باكينغهام الملكي في لندن.

وصرح راضي، بأن السيسي أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة لاسيما في مجالات السياحة والتعليم، وعلى المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.

وأكد الأمير وليام حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات بمحيطها الإقليمي.

المصدر: وكالات