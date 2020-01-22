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January 22 2020 - 03:24

بومبيو يعلن تمسك واشنطن بالحل السلمي في فنزويلا

منذ 1 ساعة 22 January، 2020
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو عبر قناة La W Radio الكولومبية، أن بلاده تؤيد التوصل إلى حل سلمي للأزمة في فنزويلا.

وأضاف أن بلاده “مستعدة لمساعدة الشعب الفنزويلي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وقال: “أجاب الرئيس دونالد ترامب مرارا على سؤال حول التدخل العسكري. نحن نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة سلميا بما يلبي تطلعات الشعب الفنزويلي”.

وأضاف: “يريد الفنزويليون إطعام أسرهم والعناية بأنفسهم، ولكن ليس تحت ضغط من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. هم يرغبون بانتخابات حرة ونزيهة… هدفنا مساعدتهم في ذلك”.

وسبق لبومبيو وأعلن مؤخرا أن هدف الولايات المتحدة هو إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على المغادرة.

المصدر: وكالات

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