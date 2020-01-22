التيار الوطني بارك للبنانيين بولادة الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2020 - 01:34

التيار الوطني بارك للبنانيين بولادة الحكومة الجديدة

منذ 1 ساعة 22 January، 2020
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لبنان

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي: “يبارك التيار الوطني الحر للبنانيين بولادة الحكومة الجديدة التي تشكلت كما وعدنا وجهدنا وصارعنا، من اختصاصيين غير ملتزمين سياسيا أو حزبيا. ويتمنى التيار أن يعطي الجميع فرصة لهذه الحكومة مع مراقبة عملها، آملا في أن تكون بداية لمرحلة إنقاذية وأن تجد الحلول الملائمة للأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يعاني منها وطننا.

ويتطلع التيار الى برنامج هذه الحكومة والى عمل وزرائها وإنتاجيتها ونجاحها ليبني على ذلك مواقفه اللاحقة، شاكرا لوزراء تكتل لبنان القوي في الحكومة السابقة الجهود التي بذلوها والطاقات التي وضعوها في تصرف اللبنانيين والانجازات التي حققوها في وزاراتهم على رغم كل الظروف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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