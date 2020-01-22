سير ذاتية.. تعرف على وزراء الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب

خرج الدخان الأبيض من قصر بعبدا مساء اليوم ليعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب والتي ضمت 20 وزيراً بينهم 6 نساء.

فمن هم وزراء الحكومة الجديدة

رئيس الحكومة حسّان دياب

ولد دياب في بيروت عام 1959. وتسلّم في 13 حزيران 2011 حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية.

وشغل دياب أيضاً نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت وأستاذ مادة هندسة الكمبيوتر في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة في الجامعة.

في رصيده أكثر من 150 منشوراً في مجلات متخصصة ومؤتمرات دولية، وأشرف على أكثر من 80 مشروعاً بحثياً.

وهو مهندس مجاز ومسجّل في مجلس الهندسة في المملكة المتحدة، ومهندس مهني مجاز ومعتمد في السجل الوطني للمهندسين المهنيين في أستراليا.

وانتدبته الجامعة الأميركية في بيروت لتولّي منصب الرئيس المؤسس وعميد كلية الهندسة في جامعة ظفار في سلطنة عمان. وعُيّن اعتباراً من تشرين الأول 2006 نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت.

متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.

وزيرة العدل ماري كلود نجم

ماري كلود نجم من مواليد بيروت في 6 نيسان 1971.

بروفسور لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، رئيس قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي.

استاذة زائرة لسنوات عدّة في جامعة بانتيون – أساس (باريس 2) وفي جامعة بانتيون – سربون (باريس 1).

محامية بالاستئناف منتسبة إلى نقابة المحامين في بيروت.

حائزة على إجازة في الحقوق ودبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وعلى شهادة دكتوراه في القانون الدولي الخاص من جامعة بانتيون – أساس (باريس 2).

لها أبحاث ودراسات عدّة في مواضيع تنازع القوانين والاختصاص الدولي، خاصة في الأنظمة المتعددة القوانين.

بالاضافة الى عملها المهني، ساهمت ماري كلود نجم في مشاريع ومبادرات للمجتمع المدني.

كانت من الأعضاء المؤسّسين لحملة “خلص!” عام 2007 بهدف التوصّل إلى حلّ سلمي وملزم للأزمة السياسية في لبنان آنذاك. كما شاركت مؤخراً في الإنتفاضة الشعبية اللاطائفية من أجل تغيير جذري في الممارسة السياسية في لبنان.

على الصعيد الشخصي، نجم متأهلة من الدكتور دانيال القبع، ولهما ابنة، ساره ماري.

وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية

جراح عظام ومفاصل تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت ‏ والتحق بمستشفى روبرت جونز وأجنوس هانت لجراحة العظام في المملكة المتحدة .

انضم إلى قسم الجراحة في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1991 كأستاذ مساعد لجراحة العظام وجراحة اليد والجراحة المجهرية، وعين لاحقًا أستاذًا مشاركًا في عام 1997. ‏في عام 2005 عين أستاذًا في قسم جراحة العظام في جامعة البلمند ومركز كليمنصو الطبي التابع لجونز هوبكنز الدولي.

عمل البروفىسور المشرفيه رئيسًا لقسم جراحة العظام ( 1993-1999) ومدير وحدة الطوارئ في المركز الطبي للجامعة الأميركية (1992-2000).

يشغل منصب رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة المجهرية الترميمية ورئيسًا للجمعية اللبنانية لجراحة العظام ‏والمفاصل.

عضو مؤسس في الأكاديمية الأميركية لأطباء الطوارئ وعضو ومسؤول اتصال في جمعية النهوض الدولي بالرعاية الطبية الطارئة.

هو زميل الكلية الأميركية للجراحين، عضو الجمعية البريطانية لجراحة العظام، وعضو الجمعية البريطانية لجراحة اليد والجمعية البريطانية للجراحة المجهرية .

وزير المال غازي وزني

ولد في بنت جبيل في 20 تموز 1954، متأهل من نجاة شرف الدين وله ثلاثة أولاد .

حائز شهادة دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي من جامعة باريس 9 دوفين (Dauphine) عام 1983 في فرنسا، ودبلوم دراسات عليا في العلوم المالية من الجامعة نفسها.

باحث في مركز الأبحاث والدراسات المالية CREFI) ) في جامعة باريس ٩ (Dauphine) فرنسا بين أعوام ١٩٨٠-١٩٨٤ .

مستشار مالي في باريس بين الأعوام ١٩٨٥-٢٠٠١، مصرفي ومؤسس عدد من المصارف في إفريقيا .

أستاذ مشارك محاضر في كلية الاقتصاد والأعمال بين أعوام ١٩٨٧- ١٩٩٨ في كونغو الديمقراطية .

مستشار لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان بين أعوام ٢٠٠٩-٢٠١١.

خبير اقتصادي ومالي (مكتب الدراسات المالية والاقتصادية في بيروت).

وزير الخارجية ناصيف حتّي

يحمل دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا (1980) وقبلها حصل على الإجازة في العلوم السياسية (1975) وعلى الماجستير في العلوم السياسية (1977) من الجامعة الأميركية في بيروت.

إلتحق بجامعة الدول العربية عام 1981 وعمل في مكتب الأمين العام وفي بعثة الجامعة في أوتاوا، كندا. عينّ مستشاراً ديبلوماسياً لأمين عام جامعة الدول العربية (1991-1999) ثم رئيساً لبعثة جامعة الدول العربية في فرنسا ومندوباً مراقباً دائماً للجامعة لدى اليونسكو ولدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية (2000- مطلع 2013)، ثم مستشاراً لأمين عام الجامعة عام 2013. ثم عيّن رئيساً لبعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا ولدى الفاتيكان، ومندوباً مراقباً دائماً لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا (2014-2015).

وزير الطاقة ريمون غجر

مهندس كهربائي حائز على شهادة دكتوراه من “جامعة ساسكاتشوين” في كندا ويتمتع بخبرة مهنية وأكاديمية تزيد عن 30 عاما في مجالات الطاقة الكهربائية وأنظمتها.

عمل خلال مسيرته المهنية لدى الكثير من الشركات في مختلف أنحاء العالم، في كندا (أونتاريو هايدرو، البرتا باور / Ontario Hydro, Alberta Power)، والولايات المتحدة الاميركية (نياغارا موهوك، باور ماث ،الطاقة الموزعة / Niagara Mohawk, Power Math, Distributed Energy)، والاردن (استرا – ASTRA) ولبنان، حيث قدم خدمات تقنية في مجال معامل انتاج الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة.

يشغل منصب كبير مستشاري السياسات الطاقوية لدى وزارة الطاقة والمياه منذ 2007 حيث يرأس مجموعة صغيرة من الخبراء المسؤولين عن تنفيذ سياسة قطاع الكهرباء، ويؤمن التواصل مع اللجان البرلمانية والوزارية المعنية ومؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار، اضافة الى التنسيق مع السفارات والوكالات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاتحاد الاوروبي إلخ / World Bank, IMF, UNDP, EU etc.).

لعب دور اساسيا في اعداد ورقة سياسة قطاع الكهرباء عام 2010 وتحديث هذه الورقة عام 2019، واشرف على تنفيذ المشاريع المندرجة ضمن خطة الكهرباء في كل مراحلها من تعيين الاستشاريين، واعداد دفاتر الشروط، ومتابعة مجريات المناقصات من فض وتقييم العروض، والتفاوض وابرام العقود ذات الصلة.

كما وساهم في الكثير من الدراسات بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان واستشاريين عالميين المتعلقة بالاكلاف التشغيلية لمعامل الكهرباء والتعرفة وتحديث نظام الفوترة والجباية والاستثمارات المطلوبة والاستراتيجية الوطنية للمحروقات وبرامج اصلاح قطاع الطاقة.

يعمل غجر بالتوازي أستاذا للهندسة الكهربائية في الجامعة اللبنانية الأميركية / LAU منذ 1995، وهو يقوم بالتدريس وإجراء الابحاث في مجالات الطاقة المتجددة واقتصاديات نظام الطاقة.

شغل ايضا الكثير من المناصب الإدارية، كنائب للرئيس للموارد البشرية والخدمات الجامعية وعميد مساعد وعميد موقت لكلية الهندسة، كما ونشر الكثير من المقالات في مجلات هندسية دولية رائدة، وحاضر وقدم اوراق بحثية في مؤتمرات في مختلف أنحاء العالم.

غجر هو من كبار الاعضاء في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وعضو في نقابة المهندسين في طرابلس، لبنان، وهو مدرج على لائحة خبراء دراسات الطاقة التابعة للبنك الدولي.

وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان

تاريخ الولادة: 01/01/1984

محل الولادة: برج حمود – جبل لبنان

الحالة الاجتماعية: متأهلة من المهندس آرا كيفوركيان

الشهادات والمؤهلات العلمية:

2002: البكالوريا اللبنانية (فرع علوم الاجتماعية والاقتصادية) .

2005: إجازة في العلوم الاجتماعية (إجازة تعليم)-الجامعة اللبنانية

2017: ديبلوم إدارة مشاريع – جامعة هايكازيان CCE-

الخبرة المهنية:

أيلول 2017 -2019 : مديرة مركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الارمنية اللبنانية.

2013-2017: مرشدة اجتماعية ومنسقة إدارية لمركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الارمنية اللبنانية.

2007-2008: مرشدة اجتماعية في مطرانية الأرمن الارثوذكس في لبنان.

2006-2008: مرشدة اجتماعية في ميتم عش العصافير في جبيل.

وزير الاتصالات طلال حواط

مواليد طرابلس – الميناء ٢٠-٠١-١٩٦٩

حائز على ماجستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات سنة ١٩٩٨ من جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا.

حائز على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات عام ١٩٩٥ من جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا.

اتمّ دراسته الثانوية في الثانوية الوطنية الارثوذكسية – مدرسة مار الياس في الميناء-طرابلس عام ١٩٨٧

عمل لدى شركة “Cisco” العالمية لمدة ١٩ سنة منذ العام ١٩٩٩ ولغاية العام ٢٠١٨، حيث قضى منها ٨ اعوام في الولايات المتحدة الاميركية و١١ عاما في لبنان في مختلف مواقع هندسية وإدارية، وهي شركة تعمل في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات ولديها فروع في كل انحاء العالم. شارك في هندسة وتصميم وتطوير شبكات الإنترنت الثابتة وشبكات الخليوي في كل المناطق اللبنانية وفي الدول المجاورة، كما ساهم في تصميم وتطوير الشبكات الخاصة للمؤسسات والمصارف الكبرى في لبنان وفي دول المشرق العربي. وهو حائز على عدة جوائز برتبة امتياز بسبب التَمَيّز والتفاضل بين زملائه المهندسين العاملين في الشركة وبسبب الكفاءات والمهارات التقنية العالية لديه خلال الـ ١٩ عاما في الشركة “Cisco” ومنها: جائزة افضل المهندسين من النخبة ”John Chambers Award” لعام ٢٠٠٢ ، وجائزة “”Chairman’s Club لعام ٢٠١٦.

يشغل مؤخراً منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا لدى شركة ” ”Sandvineالكندية الذي يعمل بها منذ العام ٢٠١٨، وهي من أفضل الشركات العالمية التي تعمل في مجال تطوير الشبكات الذكية للإنترنت الثابت وشبكات الخليوي، وهي تستخدِم الاتمتة لتمكين المشغّلين من تقديم تجربة عالية الجودة لمشتركيهم، حيث شارك في تفعيل وتطبيق الشبكات الذكية لدى العديد من الشركات في لبنان والدول المجاورة في المنطقة.

متأهل من شيرين عصافيري ولهما ثلاثة ابناء، آدم، صوفيا وميغين.

وزير الصحة حمد علي حسن

مواليد 1969 – بعلبك.

خريج أكاديمية موسكو الطبية.

طبيب مختبر ودكتوراه في العلوم البيولوجية.

رئيس قسم العلوم المخبرية في الجامعة اللبنانية – كلية الصحة.

رئيس بلدية بعلبك الاسبق ورئيس اتحاد بلديات بعلبك الحالي.

وزيرة العمل لميا طنوس يمين

مهندسة معمارية استشارية واستاذة جامعية من مواليد زغرتا في شباط من العام 1974.

متأهلة من باخوس جرجس الدويهي.

الشهادات:

1990 – 1991: شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني فرع العلوم الإختبارية، مدرسة راهبات الناصرة

1991 – 1997: دبلوم الدراسات العليا في الهندسة المعمارية (DEA) مصدرها الجامعة اللبنانية، معهد الفنون الجميلة الفرع الثالث، طرابلس.

تتقن العربية والفرنسية والانكليزية.

ديبلوم في الدراسات العليا كاخصائية في الترميم والحفاظ على الاوابد والمواقع التاريخية من الجامعة اللبنانية بالشراكة مع جامعةEcole chaillot de Paris عام 2001.

الخبرات العملية:

من 1998 ولحينه: العمل في مكتبها الخاص

دراسات وتنفيذ وإشراف – مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وغيرها.

من 1997 الى 1998: العمل مكتب المهندس جورج سمراني.

من 1998 ولحينه: عضو مجلس الإدارة: شركة Douaihy Pour Le Bois

الخبرات التعليمية:

من 2002 ولحينه: تدريس في الجامعة اللبنانية ، معهد الفنون الجميلة، الفرع الثالث في قسمي الهندسة المعمارية والهندسة الداخلية.

وزيرة الاعلام منال عبد الصمد

شغلت منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة – وزارة المالية، وهي أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف في بيروت.

نالت دكتوراه دولة في القانون، من جامعة باريس 1 – السوربون، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وتنويه من اللجنة الفاحصة في كانون الثاني 2015.

وزير الاقتصاد راوول نعمة

راوول نعمة، هو المدير التنفيذي لمصرف Bankmed منذ حزيران 2018 ورئيس مجلس إدارة بنك TURKLAND في تركيا وعضو مجلس إدارة BANKMED SWISSE في جنيف.

شغل نعمة العديد من المناصب الإدارية وعضوية مجالس ادارة في لبنان والخارج، بما في ذلك، رئيس الهيئة التنفيذية لـ AstroBank في قبرص ، المدير العام لبنك BLC في لبنان، عضو مجلس إدارة العديد من الشركات في لبنان والخارج، ورئيس Nipson Printing Systems SA في الولايات المتحدة.

أدى التزام نعمة بالتنمية المستدامة لأن يكون مؤسس جمعية جذور لبنان ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس، وهي جمعية لا تبغى الربح مهمتها المشاركة في ترميم الغابات اللبنانية وتعزيز الحراجة المستدامة في المناطق الجافة.

وُلد نعمه عام 1956 ، وحصل على الدرجات العلمية في الهندسة من Ecole Polytechnique de Paris مع تخصص في الاقتصاد وتخصص في الادارة من Ecole des Mines de Paris.

وزير الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي

ولد وزير الداخلية محمد فهمي في بيروت في العام 1958

تطوع في الجيش بتاريخ 12-06-1978 وتقدم باستقالته بتاريخ 11-02-2016 برتبة عميد، ليشغل منصب مستشار الأمن والسلامة لمجلس ادارة مصرف بلوم بنك ولا يزال لغاية تاريخه.

شغل مناصب عدة في الألوية والأفواج المقاتلة منذ العام 1980 ولغاية 1990 وشكل بعدها الى مديرية المخابرات – فرع الأمن العسكري، واستلم رئاسة الفرع من العام 1997 ولغاية العام 2006، ثم شغل رئاسة المركز اللبناني للأعمال المتعلق بالألغام بعد حرب تموز 2006 ولغاية العام 2012، وآخرها عين قائد منطقة جبل لبنان العسكرية لغاية العام 2016.

حائز على ماجستير تنفيذية في ادارة الأعمال والموارد البشرية، بالإضافة الى دبلوم في الادارة العليا من جامعة James Madison الولايات المتحدة الأميركية – فرجينيا.

وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار

أكاديمي وخبير اقتصادي.

مؤسس وعميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الأنطونية.

شغل منصب وزير المالية والاقتصاد في العام 2005.

وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار

مواليد 17 كانون الأول من العام 1958.

أنهى دراساته الثانوية في مدرسة بشمزين العالية سنة 1976 وانتقل بعدها لدراسة الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية في بيروت. إلا أن الظروف حينها َ أرغمته على متابعة تحصيله العلمي في جامعة ولاية أوكلاهوما الأميركية حيث حاز على شهادة الدكتوراه في هندسة المدنية (Structural Engineering). وبعد سنوات عدة في الغرب والخليج العربي أمضاها في البحث والتطوير والتعليم والاستشارات، عاد إلى لبنان ليلتحق بجامعة البلمند كأستاذ محاضر ليساهم في تأسيس كلية الهندسة فيها وتوسيعها وارتقائها.

في جامعة البلمند تولى ومنذ العام 1991 مسؤوليات إدارية عديدة وكبرى منها عمادة كليتي الهندسة والعلوم ونيابة الرئاسة لشؤون الإدارة والتطوير والعلاقات العامة.

وفي حرصه الدائم على إخراج النجاحات تولى نجار مؤخرا نيابة الرئاسة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والإدارية في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا.

وزير الصناعة عماد حب الله

عميد “الجامعة الأميركية في دبي” منذ مايو (أيار) عام 2017، الإمارات العربية المتحدة.

وهو رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة ذاتها منذ مايو (أيار) عام 2016، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة “ICTTT Consulting” منذ سبتمبر (أيلول) 2015، ويعمل محاضراً في علم الإدارة في كل من “الجامعة الأميركية في بيروت” و”المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية” منذ عام 2005 في الجمهورية اللبنانية، كما يعمل مستشاراً استراتيجياً لشركة “The Teralight Group” في الشرق الأوسط منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2017.

تولى منصب رئيس اللجنة الاستشارية في “Teralight Gateway Holding Inc” منذ مارس (آذار) عام 2016، ومساعد العميد في “الجامعة الأميركية في دبي” خلال عام 2017، ورئيس مجلس “اللجنة الوطنية اللبنانية للانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي” بين 2012 و2016، ونائب رئيس “منتدى منظمي البنية التحتية” بين 2011 و2015.

وكان عضواً في “منتدى منظمي البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ممثلاً عن الجمهورية اللبنانية، وشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ورئيس وحدة تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية في “الهيئة المنظمة للاتصالات” في لبنان، كما كان ممثلاً عن “الاتحاد الدولي للاتصالات” في لبنان بين 2012 و2014.

وكان حب الله رئيساً لـ”الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات” بين 2011 و2012، وتقلد منصب الرئيس التنفيذي لشبكة “OMNIX Media Networks” بين 2006 و2007.

إضافة إلى أنه تسلم عدة مناصب في شركة “الكاتل-لوسنت” التابعة لـ”شركة نوكيا” بين 1996 و2006، ومنها: الرئيس التنفيذي للعمليات، ونائب الرئيس التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط والسعودية، ومدير شركة “التلفون والتلغراف الأمريكي- AT&T” بين 1988 و1996، كما عمل أستاذاً مساعداً في “جامعة تولسا” بين 1982 و1988 في الولايات المتحدة الأمريكية.

حاصل على دبلوم في الإدارة العامة وإدارة الأعمال عام 2001 من “المعهد الدولي لتطوير الإدارة”، وماجستير في إدارة الأعمال عام 1994 من “جامعة كولومبيا”، ودكتوراه في هندسة الاتصالات عام 1986 من “جامعة سيراكيوز”، بالإضافة إلى ماجستير آخر في الهندسة الكهربائية عام 1982 من الجامعة ذاتها في الولايات المتحدة، وبكالوريوس في الكيمياء عام 1979 من “الجامعة اللبنانية”.

المصدر: موقع المنار