الرئيس دياب: المهم أن نحفظ الاستقرار الذي يشكل قاعدة لاطلاق ورشة الانقاذ والوقت وقت العمل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 23:40

الرئيس دياب: المهم أن نحفظ الاستقرار الذي يشكل قاعدة لاطلاق ورشة الانقاذ والوقت وقت العمل

منذ 1 ساعة 21 January، 2020
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