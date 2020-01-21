بالأسماء والحقائب.. الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 23:40

بالأسماء والحقائب.. الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب

منذ 1 ساعة 21 January، 2020
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لبنان

تلا امين عام مجلس الوزراء محمود مكية مرسوم استقالة الرئيس سعد الحريري ومرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وضمت تشكيلة ​الحكومة​ ​الجديدة​، كلًا من: ​
حسان دياب – رئيساً للحكومة
زينة عكر – نائبا لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع الوطني
اللواء محمد فهمي – وزيرا للداخلية والبلديات
غازي وزني – وزيرا للمالية
ناصيف حتي – وزيرا للخارجية والمغتربين
طلال حواط – وزيرا للاتصالات
ماري كلود نجم – وزيرة للعدل
ميشال نجار – وزيرا للأشغال العامة والنقل
لميا يمين – وزيرة للعمل
ريمون غجر – وزيرا للطاقة والمياه
رمزي مشرفية – وزيرا للسياحة والشؤون الاجتماعية
فارتي اوهانيان – وزيرة للشباب والرياضة
طارق المجذوب – وزيرا للتربية
راوول نعمة – وزير للاقتصاد والتجارة
دميانوس قطار – وزيرا للبيئة وشؤون التنمية الاداريّة
حمد حسن – وزيرا للصحة العامة
عباس مرتضى – وزيرا للزراعة
عماد حبّ الله – وزيرا للصناعة
غادة شريم – وزيرة للمهجّرين
منال عبد الصمد – وزيرة للاعلام

المصدر: موقع المنار

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