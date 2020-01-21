بالأسماء والحقائب.. الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب

تلا امين عام مجلس الوزراء محمود مكية مرسوم استقالة الرئيس سعد الحريري ومرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة، كلًا من:
حسان دياب – رئيساً للحكومة
زينة عكر – نائبا لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع الوطني
اللواء محمد فهمي – وزيرا للداخلية والبلديات
غازي وزني – وزيرا للمالية
ناصيف حتي – وزيرا للخارجية والمغتربين
طلال حواط – وزيرا للاتصالات
ماري كلود نجم – وزيرة للعدل
ميشال نجار – وزيرا للأشغال العامة والنقل
لميا يمين – وزيرة للعمل
ريمون غجر – وزيرا للطاقة والمياه
رمزي مشرفية – وزيرا للسياحة والشؤون الاجتماعية
فارتي اوهانيان – وزيرة للشباب والرياضة
طارق المجذوب – وزيرا للتربية
راوول نعمة – وزير للاقتصاد والتجارة
دميانوس قطار – وزيرا للبيئة وشؤون التنمية الاداريّة
حمد حسن – وزيرا للصحة العامة
عباس مرتضى – وزيرا للزراعة
عماد حبّ الله – وزيرا للصناعة
غادة شريم – وزيرة للمهجّرين
منال عبد الصمد – وزيرة للاعلام
المصدر: موقع المنار