دياب بعد اعلان مرسوم تشكيل الحكومة: تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن

اعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بعد تشكيل الحكومة “ان الحكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وسنعمل لترجمة مطالبهم وهي مكونة من اختصاصيين ذوي كفاءات وفيها تمثيل متوازن للمرأة. انها حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابا إلا لمصلحة الوطن، حكومة غير حزبيين لا يتأثرون بالسياسة وصراعاتها، حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد في وطنهم، حكومة لبنان يحمي الأبناء، حكومة تتولى المرأة فيها التمثيل الوازن وتشغل فيها موقع نائب الرئيس للمرة الاولى في لبنان، حكومة وزراؤها استثناء وفريق عمل انقاذي لا يملك إلا بذل الجهد والعطاء.

ودعا دياب الجميع لورشة استنهاض الوطن المبدع في استمراره. وقال “لدينا القدرات والكفاءات ولدينا الامكانات التي نستثمرها في الانقاذ.تعرفون واقع لبنان وأؤكد أن كل وزير في هذه الحكومة تكنوقراط وبعيد عن الأحزاب أما التشاور فهو طبيعي مع الأحزاب.

وعن قانون جديد للانتخابات، اكد دياب “سندرس قانون الانتخاب وبعد أن يمر على مجلس الوزراء سيذهب الى مجلس النواب وعندما ينتهي منه نجري الانتخابات”.

وردا على سؤال عن الحراك، قال “بالنسبة للحراك قلت في ما خص مطالبه انها مطالبي وسنسعى جاهدين للقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق كل المطالب المطروحة، والحكومة ستنكب على العمل من اليوم الأول”.

وبالنسبة الى معالجة الوضع النقدي والمالي، اوضح “كلفنا لجنة معينة من الوزراء لمعالجة الوضع المالي والنقدي، من جهتي اتعامل مع السياسة الادارية التي تفيد المواطن اللبناني أما المناكفات السياسية فلا مكان لها في قاموسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام