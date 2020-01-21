مجلس الوزراء يعقد جلسته الأولى الأربعاء الساعة 11 صباحاً في القصر الجمهوري يتخللها أخذ الصورة التذكارية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 21 2020 - 23:40

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأولى الأربعاء الساعة 11 صباحاً في القصر الجمهوري يتخللها أخذ الصورة التذكارية

منذ 2 ساعة 21 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة