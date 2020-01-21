القومي: قررنا عدم المشاركة بالحكومة ونحرص على السلم الاهلي والوحدة الوطنية

أعلن الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان انه “قرر عدم المشاركة في الحكومة اعتراضا على اسلوب البعض في ادارة تشكيلها، وهو اسلوب اتسم بالتشويش والعرقلة والإستئثار، خلافا لطموحات ومطالب اللبنانيين”.

وقال الحزب في بيان له الثلاثاء “لقد وجدنا أنه من الأجدى عدم المشاركة في الحكومة المزمع تأليفها”، واكد “الحرص على السلم الأهلي والوحدة والوطنية”، وتابع “لنا في الحكومة حلفاء، هم محل تقديرنا واحترامنا لما يجمعنا بهم من مسيرة طويلة في النضال المشترك من اجل قيام لبنان ونهوض مؤسسات الدولة ومواجهة الاخطار والتحديات”.

واوضح الحزب القومي أنه “يقدر الحزب الجهد الكبير الذي قام به دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في سبيل تسريع عملية التشكيل، واصراره على اشراك الجميع ليعطي الحكومة كل عوامل الزخم والنجاح”، وتابع “كما يشكر قيادة حزب الله على الجهد الاستثنائي الذي بذلته في هذا السياق”.

وتمنى القومي “لرئيس الحكومة المكلف النجاح في المهام الملقاة على عاتقه ومعالجة الأزمات التي تعصف بلبنان وتثقل كاهل اللبنانيين”، وشدد “وقوفه الى جانب اللبنانيين وحمل قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتحقيق مطالبهم وسماع صوتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام