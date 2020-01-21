وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فينيانوس كلف المهندس فادي الحسن بمهام المدير العام للطيران المدني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 21:42

وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فينيانوس كلف المهندس فادي الحسن بمهام المدير العام للطيران المدني

منذ 2 ساعة 21 January، 2020
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