مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 21-1-2020

في آخرِ امتارِ الوصول، التي يُؤَمَّلُ ان تكونَ خاليةً من ايِّ قطوع، باتت الحكومةُ اللبنانيةُ العتيدة، والاعلانُ الليلةَ كما قالت مصادرُ القصرِ الجمهوري، بل خلالَ ساعاتٍ كما قالَ وزيرُ المال في حكومةِ تصريفِ الاعمال علي حسن خليل ..

حكومةٌ تضمنُ أكبرَ تمثيلٍ ممكن، لن يغيبَ عنها تيارُ المردة، وسيَشغَلُ حقائبَها عشرونَ اختصاصياً، على انَ توزيعَها راعى جُلَّ الاعتباراتِ التي رافقت مفاوضاتِ التشكيل.

اعلانٌ يَجِبُ أن يَجُبَّ ما قبلَه، ويَرسُمَ علىِ طريقِ حكومةِ العشرينَ وزيراً آمالاً حقيقية، معَ اختصاصيينَ سيعملونَ لكلِّ اللبنانيين، ليسَ فقط لمن سيُعطُونَهم الثقةَ في المجلسِ النيابي..

الانظارُ الى قصرِ بعبدا التي من المفترض ِأن يَصِلَها الرئيسُ المكلفُ حسان دياب في وقت قريب ليعرضَ تشكيلتَه على رئيسِ الجمهورية، واصدارِ مراسيمِها.. واِن بقيت الامورُ وفقَ المرسوم، فانَ للبنانيينَ حكومةً الليلة، وغداً يومٌ آخر..

المصدر: قناة المنار