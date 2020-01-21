نقابة أصحاب محطات بيع المحروقات: مهلة اضافية لمزيد من الاتصالات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 21:42

نقابة أصحاب محطات بيع المحروقات: مهلة اضافية لمزيد من الاتصالات

منذ 2 ساعة 21 January، 2020
المحروقات في لبنان
لبنان

قررت الجمعية العمومية لنقابة “أصحاب محطات بيع المحروقات” في لبنان “تكليف رئيس النقابة اجراء المزيد من الاتصالات مع رئيس الحكومة وتجمع الشركات المستوردة للنفط ووزيرة الطاقة والمياه لايجاد الحلول للازمة لانصاف أصحاب المحطات في لبنان على ان تعود الجمعية العمومية للانعقاد في خلال 48 ساعة اي يوم الجمعة على ان يحدد الموعد لاحقا”.

وكانت الجمعية العمومية قد اجتمعت برئاسة النقيب سامي البراكس وحضور حشد من أصحاب المحطات ( 75 محطة) وناقشت الخطوات الواجب اعتمادها لانصاف أصحاب المحطات.

وتقرر اعطاء مهلة اضافية للاتصالات مع المسؤولين المعنيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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