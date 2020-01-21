الاعلان عن الحكومة اللبنانية مساء اليوم

ستعلن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت مصادر القصر الجمهوري في بعبدا.

وقالت مراسلة “قناة المنار” إن “زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس المكلف حسان دياب الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون تمهيدا لإعلان تشكيلة الحكومة”.

وكانت قد شهدت الساعات الاخيرة تزايدا في الاتصالات بين مختلف الافرقاء ما افضى الى حلحلة الامور والوصول للاتفاق على الصيغة النهائية للحكومة.

وذكرت مراسلة المنار ان “وزارة العمل أسندت إلى تيار المردة والبيئة إلى الرئيس المكلف بشخص دميانوس قطار”، وأشارت الى ان “إتصالا هاتفيا بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل وجرى خلاله البحث المستجدات الحكومية”.

من جهته، قال الوزير علي حسن خليل بعد ظهر الثلاثاء “ساعات ونكون أمام حكومة جديدة”، وتابع “الرئيس نبيه بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم والمردة جزء منها”، وأكد ان “حزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبدا”.

المصدر: موقع المنار