مراسلة المنار : وزارة العمل أسندت إلى تيار المردة والبيئة إلى الرئيس المكلف بشخص دميانوس قطار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 19:36
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مراسلة المنار عن مصادر في القصر الجمهوري: سيتم الليلة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة
مراسلة المنار: زيارة مرتقبة للرئيس المكلف حسان دياب إلى قصر بعبدا تمهيداً لإعلان تشكيلة الحكومة
مراسلة المنار: تبادل للحقائب أفضى إلى إسناد وزارة العمل إلى تيار المردة والبيئة إلى الرئيس المكلف بشخص دميانوس قطار
الوزير خليل: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة والرئيس بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها
الوزير خليل: الرئيس بري كان على تواصل مع الجميع والمردة جزء من الحكومة وحزب الله لم يتخلَّ أبداً عن دوره الإيجابي
تأجيل الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة موازنة العام 2020 إلى 27 و28 من الشهر الجاري
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: لست مع حكومة مستقلة فهذا الطرح غير واقعي وأنا اليوم وغداً في فريق 8 آذار
النائب كنعان: الحكومة ستولد رغم ما نسمعه من صعوبات وتكتل التغيير والإصلاح يقدم كل التسهيلات لتشكيلها
الوزير قماطي اتصل باسم قيادة حزب الله بعميد الأسرى السوريين المناضل صدقي المقت مهنئاً بحريته ومثمناً رفضه لشروط الاحتلال
وزير الدفاع الإيراني: إيران أثبتت أنها سترد على أي تهديد وعلى أي مستوى كان وفقاً للتدابير الحكيمة لقائد الثورة
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يصل إلى طهران في ثاني زيارة له خلال 5 أيام لبحث القضايا الإقليمية والدولية
إعلام العدو: العثور على بالونات محملة بمجسم طائرة مفخخ في منطقة ناؤوت حوفف غربي ديمونا وطواقم المتفجرات تحاول تفكيكه
سانا: استشهاد امرأتين وطفل وإصابة 3 مدنيين باعتداء الجماعات الإرهابية بالقذائف على حيي حلب الجديدة وجمعية الزهراء
عادل عبد المهدي: مجلس النواب العراقي صوت على قرار إخراج القوات الأميركية وقد بدأنا الاتصالات لتنفيذ ذلك
عادل عبد المهدي: يجب أن تتوقف التظاهرات وما يرافقها خاصة مع بدء مرحلة التداعيات الصعبة إقليمياً ودولياً
المرصد المعارض: تركيا تواصل نقل مسلحي "الجيش الحر" للمشاركة بالقتال في ليبيا ليرتفع عددهم إلى نحو 4400 مسلح
السفارة الأميركية في ليبيا تدعو إلى "استئناف فوري" لعمليات تصدير النفط الليبي بعد إغلاق قوات حفتر أبرز موانئ البلاد
دافوس: ترامب يندد بمن وصفهم بـ "نذراء الشؤم" في مجال البيئة ويصف التحذيرات من أزمة مناخية بـ "الحمقاء"
العديد من دول شرق آسيا تعزز إجراءاتها الرقابية لمواجهة انتشار فيروس جديد غامض يشبه الفيروس المسبب لمرض السارس
الكرملين: اللقاء الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان "بناءً"
القضاء الصيني يحكم على الرئيس السابق للانتربول الصيني مينغ هونغوي بالسجن 13 عاماً و6 أشهر بعد إدانته بالفساد
الأمم المتحدة: أكثر من 470 مليون شخص حول العالم عاطلون عن العمل أو في حالة بطالة مقنعة ما يسبب اضطرابات
الرئيسان الأميركي والفرنسي يتفقان على تمديد المحادثات حول فرض باريس رسوماً على مجموعات الإنترنت الأميركية
رئيس فريق الادعاء على ترامب: الجمهوريون وضعوا أسساً غير عادلة لمحاكمة ترامب ويريدون تسريعها ما لا يضمن نزاهتها
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
مراسلة المنار : وزارة العمل أسندت إلى تيار المردة والبيئة إلى الرئيس المكلف بشخص دميانوس قطار
منذ 1 ساعة
21 January، 2020
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