أمطار غزيرة في الهرمل رفعت منسوب نهر العاصي وثلوج غطت المرتفعات

شهدت منطقة الهرمل اللبنانية في البقاع الشمالي تساقط امطار غزيرة ارتفع معها منسوب نهر العاصي بشكل ملحوظ.

كما تساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية ما تسبب بقطع الطرق المؤدية إلى سير الضنية وعكار، فيما طريق القصر القبيات سالكة بصعوبة.

وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسجل اقبال على مادة المازوت المتوفرة في المحطات.

وتابع “قائمقام الهرمل” طلال قطايا الأوضاع مع البلديات التى وضعت فرق الطوارىء في حالة جهوزية إلى جانب فرق من الدفاع المدني والصليب الأحمر وقوى الأمن والجيش لمواجهة اي طارىء، كما عملت فرق تابعة لوزارة الاشغال على فتح بعض الطرق الجبلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام