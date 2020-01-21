“جمعية الصناعيين” في لبنان: لن نتخلى عن مصانعنا ولن نبقى مكتوفي الأيدي

قال رئيس جمعية الصناعيين في لبنان فادي الجميل “إننا رجال إقتصاد وعمل وإنتاج لكن عندما تصل السكين الى رقابنا نقول لكم إن الآتي أعظم”.

وأضاف الجميل خلال تجمع صناعي عقد تحت شعار “آخر صرخة، آخر فرصة” الثلاثاء “لن نتخلى عن مصانعنا ورزقنا، لن نساوم ولن نسكت ولن نبقى مكتوفي الأيدي فنحن أصحاب حق”.

وسأل الجميل “ألم تدركوا ان ما حصل من زلزال في لبنان، وسموه ما أردتم إنتفاضة أو ثورة أو حراكا، سببه الأساسي وجع الناس من بطالة وضيقة إقتصادية؟”.

ورأى الجميل ان “الوضع يتطلب إجراءات ترتكز على الإقتصاد الحر ونريدها أن تأخذ بعين الإعتبار رؤية جديدة للاقتصاد الوطني، أساسها الإنتاج ومضاعفة صادراتنا، خصوصا مع البلدان التي تربطنا بها علاقات مميزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام