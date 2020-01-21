الرئيس بري أرجأ جلسة مناقشة الموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 17:26

الرئيس بري أرجأ جلسة مناقشة الموازنة

منذ 1 ساعة 21 January، 2020
الرئيس بري
لبنان

أرجأ رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة النيابية التي كانت مقررة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 22 و23 من الشهر الحالي لمناقشة الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020.

وتم تعيين موعد الجلسة المقبلة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 كانون الثاني/يناير عام 2020 ومساء اليومين المذكورين وذلك للموضوع نفسه.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري الثلاثاء النائب البير منصور حيث تم عرض للاوضاع المالية والاقتصادية والمستجدات السياسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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