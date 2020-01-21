الرئيس بري أرجأ جلسة مناقشة الموازنة

أرجأ رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة النيابية التي كانت مقررة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 22 و23 من الشهر الحالي لمناقشة الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020.

وتم تعيين موعد الجلسة المقبلة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 كانون الثاني/يناير عام 2020 ومساء اليومين المذكورين وذلك للموضوع نفسه.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري الثلاثاء النائب البير منصور حيث تم عرض للاوضاع المالية والاقتصادية والمستجدات السياسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام